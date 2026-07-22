Начались съемки нового сезона «Клиники»

О старте съёмок одиннадцатого сезона культовой «Клиники» сообщили в соцсетях сериала. Производство стартовало, но неизвестно, сколько оно продлится.

© Кадр из сериала «Клиника»

Предыдущий десятый сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

К главным ролям вернулись Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и другие актёры, которые радовали фанатов оригинального сериала. Ожидается, что новый сезон шоу стартует в 2027 году.