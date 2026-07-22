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Фильм «Властелины вселенной» вышел в онлайне

Чемпионат.com

22 июля состоялась цифровая премьера фильма «Властелины вселенной». Фантастическую картину уже можно посмотреть на Amazon Prime Video.

Фильм «Властелины вселенной» вышел в онлайне
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Таким образом, новая часть по знаменитой франшизе добралась до стримингов спустя 45 дней после релиза в кинотеатрах. За этот срок лента собрала в кино скромные $ 113 млн при бюджете в $ 170 млн и не смогла окупиться в прокате.

«Властелины вселенной» рассказывают о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Фильм получил смешанные оценки от критиков, однако зрители оценили ленту куда выше — на Rotten Tomatoes у фантастики 86% положительных отзывов от аудитории.