«Мстители: Судный день» неплохо заработали за пять месяцев до премьеры

20 июля состоялась премьера большого трейлера фильма «Мстители: Судный день» — новой картины в киновселенной Marvel. Вместе с выходом ролика в США стартовали эксклюзивные предпродажи за пять месяцев до выхода ленты.

Как сообщает издание Variety, это оказалась крайне успешная акция от Disney. Продажи билетов на новых «Мстителей» составили $ 16,5 млн, весь премьерный день полностью выкуплен. Инсайдеры сообщают, что сейчас Disney просит кинотеатры добавить больше сеансов ленты на Рождество и новогодние дни, чтобы получить больше внимания, чем у «Дюны 3».

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека. Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года.