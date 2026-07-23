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«Просто все будут белыми»: Колман Доминго — об ИИ-версии «Одиссеи» Илона Маска

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На телевизионном шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» выступил знаменитый актёр Колман Доминго («Майкл»). Он высказал своё мнение насчёт ИИ-фильма по «Одиссее», который анонсировал бизнесмен Илон Маск.

Колман Доминго высказался об ИИ-версии «Одиссеи» Илона Маска
© Чемпионат

По словам артиста, нельзя снять исторически достоверную картину по выдуманной поэме. Он отметил, что Маск просто хочет избавиться от расового разнообразия актёров, которое было в «Одиссее» Кристофера Нолана.

Под исторической достоверностью он подразумевает, что все будут белыми. Конечно, всё это из-за того, что Илон и его сторонники недовольны тем, что в «Одиссее» задействовано слишком много актёров разных национальностей. И я не хочу вдаваться в технические подробности, но нельзя создать исторически достоверную версию чего-то, что полностью выдумано.

Ранее Илон Маск несколько раз критиковал Кристофера Нолана за историческое несоответствие актёров из фильма «Одиссея». Он заявил, что начал работу над ИИ-версией картины, которая выйдет до конца 2026 года и якобы будет ближе к поэме Гомера.