Фильм «Майкл» собрал в российском прокате два миллиарда рублей

Биографическая драма "Майкл" (Michael), посвященная жизни короля поп-музыки Майкла Джексона, продолжает покорять зрителей - ее сборы в России достигли двух миллиардов рублей.

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В настоящий момент фильм занимает второе место по доходам от проката, больше заработала только комедия "На деревню дедушке 2".

Ранее картина уже стала самым кассовым байопиком в истории, преодолев отметку в миллиард долларов. Кроме того, она получила самый большой успех среди проектов студии Lionsgate, обогнав даже "Сумерки", "Голодные игры" и "Джона Уика".

Режиссером выступил Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель"), сценаристом - Джон Логан ("Гладиатор", "Хранитель времени", "Чужой: Завет").

Продюсировали ленту адвокаты артиста Джон Бранка и Джон Макклейн, а также его братья, сестра и сын Принс Джексон.

Роль взрослого Джексона исполнил его племянник Джаафар, для него это дебют в полнометражном кино.