Появился первый трейлер фильма «Неизвестная» от автора «Анатомии падения»

Французская кинокомпания Pathé представила первый трейлер фэнтезийной драмы "Неизвестная" (L'inconnue), которая вошла в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля этого года. Режиссером картины выступил Артур Харари, обладатель премии "Оскар" за лучший сценарий для фильма "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023).

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По сюжету парижский фотограф Давид после случайной связи с незнакомкой Евой просыпается в ее теле. Обнаружив свою подлинную оболочку, он застает в ней не Еву, а другую девушку, пребывающую в не меньшей растерянности. Теперь им, оказавшимся в чужих телах, предстоит разобраться, кто стоит за этой подменой и как вернуть все на свои места.

Одна из любопытных деталей фильма - незримое присутствие Боба Дилана. Фотограф носит его настоящую фамилию Циммерман, на стене висит постер музыканта, а финальные титры сопровождаются его песней. Видимо, у режиссера с Диланом свои особые отношения.

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Главные роли исполнили Нильс Шнайдер ("Воображаемая любовь", "Любовь и страсть. Далида") и Леа Сейду ("Не время умирать", "Это всего лишь конец света", "Преступления будущего"). Также в эпизодической, но яркой роли на экране появляется культовый румынский режиссер, неоднократный лауреат "Золотого медведя" - Раду Жуде ("Браво!", "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары").

После премьеры на фестивале критики приняли ленту прохладно: оценили смелость и игру с восприятием, но сетовали на излишнюю усложненность, из-за которой зритель теряет эмоциональную связь с историей.

Последняя работа Артура Харари - "Анатомия падения" - собрала множество премий, включая "Оскар", "Золотую пальмовую ветвь", "Золотой глобус" и "Сезар". Режиссером выступила его жена Жюстин Трие, а сам Харари отвечал за сценарий.

Картина получилась минималистичной в плане изобразительных средств, отличается содержательными диалогами и психологической глубиной: без лишней музыки и эффектных приемов. Одновременно с этим лента умудряется держать зрителя в напряжении все два с половиной часа - редкое качество для столь сдержанного по форме фильма.