Появился первый трейлер фильма "Неизвестная" от автора "Анатомии падения"
Французская кинокомпания Pathé представила первый трейлер фэнтезийной драмы "Неизвестная" (L'inconnue), которая вошла в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля этого года. Режиссером картины выступил Артур Харари, обладатель премии "Оскар" за лучший сценарий для фильма "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023).
По сюжету парижский фотограф Давид после случайной связи с незнакомкой Евой просыпается в ее теле. Обнаружив свою подлинную оболочку, он застает в ней не Еву, а другую девушку, пребывающую в не меньшей растерянности. Теперь им, оказавшимся в чужих телах, предстоит разобраться, кто стоит за этой подменой и как вернуть все на свои места.
Одна из любопытных деталей фильма - незримое присутствие Боба Дилана. Фотограф носит его настоящую фамилию Циммерман, на стене висит постер музыканта, а финальные титры сопровождаются его песней. Видимо, у режиссера с Диланом свои особые отношения.
Главные роли исполнили Нильс Шнайдер ("Воображаемая любовь", "Любовь и страсть. Далида") и Леа Сейду ("Не время умирать", "Это всего лишь конец света", "Преступления будущего"). Также в эпизодической, но яркой роли на экране появляется культовый румынский режиссер, неоднократный лауреат "Золотого медведя" - Раду Жуде ("Браво!", "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары").
После премьеры на фестивале критики приняли ленту прохладно: оценили смелость и игру с восприятием, но сетовали на излишнюю усложненность, из-за которой зритель теряет эмоциональную связь с историей.
Последняя работа Артура Харари - "Анатомия падения" - собрала множество премий, включая "Оскар", "Золотую пальмовую ветвь", "Золотой глобус" и "Сезар". Режиссером выступила его жена Жюстин Трие, а сам Харари отвечал за сценарий.
Картина получилась минималистичной в плане изобразительных средств, отличается содержательными диалогами и психологической глубиной: без лишней музыки и эффектных приемов. Одновременно с этим лента умудряется держать зрителя в напряжении все два с половиной часа - редкое качество для столь сдержанного по форме фильма.