Объявлена дата вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Вторая церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится в Москве 12 ноября. Эту награду по инициативе Никиты Михалкова учредили Министерство культуры России и Российский фонд культуры. Премия присуждается за достижения в сфере кино и обращение к общечеловеческим ценностям.

Отмечается, что каждая статуэтка инкрустирована почти 5 тыс. бриллиантов и создана по эскизу заслуженного художника России Юрия Купера.

Обладателю награды в номинации «Лучший фильм» вручается якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $1 млн. Победители в остальных номинациях, а также лауреат премии «За вклад в мировой кинематограф» получат якутские бриллианты стоимостью, эквивалентной $250 тыс. каждый.

«В евразийском кинематографе есть огромная внутренняя сила — глубина, уважение к человеку и к национальной культуре. Сегодня, когда западный мир насаждает нам своё видение «прекрасного и настоящего», когда немыслимое ранее становится не просто возможным, но даже нормальным, мы понимаем, как важно и необходимо было создание кинопремии, где истинные ценности и смысл зритель может прочувствовать в каждой картине», — отметил Михалков.

Ранее сообщалось, что в странах — участницах Евразийской академии кинематографических искусств стартовал отбор фильмов на премию «Бриллиантовая бабочка» 2026 года.