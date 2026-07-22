Критики высказались о мультфильме «Аватар: Последний маг воздуха»

25 июля состоится премьера мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» — продолжения культового мультсериала. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 89% свежести.

© кадр из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха»

Обозреватели хвалят проект за стильную анимацию и насыщенное действие: фанаты останутся довольны возвращением в знаменитую вселенную. Отдельно отмечают сюжет, которые показывает любимых персонажей с другой стороны. Ругают проект за слишком малое количество нововведений, которые практически не расширяют мифологию оригинального сериала.

Что пишут критики про мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха»:

«Расширение мира «Аватара: Легенда об Аанге» до полнометражного фильма — это великолепное решение, с потрясающей анимацией, явно предназначенной для большого экрана».

«Трогательный и эмоционально насыщенный. «Последний маг воздуха» — долгожданное возвращение, которое заставит нас ещё больше мечтать о времени, проведённом в этом хорошо знакомом, бросающем вызов ожиданиям, мире».

«Захватывающий, очаровательный фильм с остросюжетным повествованием, который придётся по душе поколению, выросшему после окончания мультсериала «Легенда об Аанге».

«Хотя в «Последнем маге воздуха» и прослеживаются проблески того, что делало оригинальный сериал таким увлекательным, это всего лишь посредственное возвращение во вселенную. Такое сочетание нового и старого смотрится довольно странно».

«Несмотря на то, что в фильм вплетены серьёзные темы, такие как развращающее влияние власти, в основном он довольствуется тем, что поражает зрителя визуальной составляющей. Его повествование кажется поспешным, и он перескакивает от одного жестокого эпизода к другому».

Сюжет мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» рассказывает об уже взрослом Аанге, который узнаёт о существовании древней силы, способная спасти его культуру от вымирания. Вместе с друзьями он отправляется в большое путешествие, чтобы найти её, прежде чем она попадёт не в те руки. Картина выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.