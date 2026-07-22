Авторы «Ривердейла» работают над сериалом «Жизнь после смерти с Арчи»

В этом году Арчибальд "Арчи" Эндрюс - один из самых популярных персонажей комиксов в истории - отмечает юбилей, в декабре ему исполняется 85 лет. В Disney+ не смогли пройти мимо события и запустили в производство еще один посвященный ему сериал.

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"Ривердейл" и "Леденящие душу приключения Сабрины" были мрачными и довольно взрослыми, не то что милые и забавные подростковые истории в оригинальных комиксах. И в таком виде они не появились бы, если бы не впечатляющая серия "Загробная жизнь с Арчи" (Afterlife with Archie, 2013) сценариста Роберто Агирре-Сакасы и художника Франческо Франкавиллы (в России была издана в 2017 году).

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По сюжету несчастный случай запускает череду ужасных событий – Ривердейлу угрожает опасность, какой еще не было. Главному герою, его лучшим подружкам Бетти и Веронике и другим людям придется сражаться против полчищ зомби во главе с бывшим лучшим другом Арчи Джагхедом.

Производством сериала займутся Warner Bros. TV и Berlanti Productions, среди продюсеров - нынешний генеральный директор Archie Comics Джонатан Голдуотер. Шоураннером выступит сам Агирре-Сакаса, занимающий там же должность креативного директора.

Актерский состав пока неизвестен, но продюсер Грег Берланти обещает вернуть некоторых актеров из "Ривердейла" (2017-2023). Премьера назначена на осень 2027 года.