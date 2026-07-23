Вышел дублированный трейлер «Бегущей» с Галь Гадот

В Сети появился дублированный трейлер триллера "Бегущая" (The Runner) со звездой фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот. Картина рассказывает об обычном дне адвоката Майи, который превращается в кошмар после неожиданного звонка. Незнакомец сообщает, что ее сын похищен - его вернут живым, если она пробежит через весь Лондон и выполнит кое-какие условия.

© Российская Газета

Героиня вынуждена действовать одна, без поддержки, используя хладнокровие и находчивость. Это единственное, что может ей помочь в схватке с манипулятором, знающим все ее действия наперед.

Актриса призналась, что для нее съемки стали тяжелыми и эмоционально, и физически, поэтому она сомневалась, что проект удастся завершить.

Режиссером выступил обладатель премии "Оскар" Кевин Макдональд ("Последний король Шотландии", "Однажды в сентябре", "Орел Девятого легиона"), сценаристом - Марк Гибсон ("Снежные псы").

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/f7d2d8d5c572b22a76ab6632e3939cfb"/>

Роли в фильме исполнили Аарон Гилл ("Другая сестра Беннет"), Пьер Бергман ("Гангстерленд"), Милисент Вонг ("Безмолвный свидетель"), Стиви Биннс ("Людвиг") и другие.

Российская премьера состоится 3 сентября.