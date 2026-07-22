Режиссер «Района № 9» представил сгенерированную нейросетью короткометражку

Киностудия Barley Studios, созданная режиссером Нилом Бломкампом ("Район № 9", "Робот по имени Чаппи", "Элизиум", Gran Turismo) для экспериментов с искусственным интеллектом, поделилась в Сети 13-минутной короткометражкой "Порождение ночи" (NIGHTBORNE). Фильм полностью сгенерирован нейросетью Seedance 2.0.

© Российская Газета

По сюжету во время боевых действий вертолет женщины-пилота ВВС США сбивают прямо посреди пустыни. Ее официально признают погибшей, однако муж отказывается верить в смерть возлюбленной: тело ему не показывают и для похорон предоставляют закрытый гроб. Сомнения мужчины подтверждаются, когда в руки попадают тайные записи - свидетельства о засекреченной правительственной программе.

История подана как документальная реконструкция: интервью свидетелей, архивные материалы и исповедь ученого, сбежавшего из проекта по оживлению погибших солдат для повторного использования в боевых действиях.

Научно-фантастический хоррор вдохновлен романом канадского писателя Питера Уоттса "Эхопраксия", опубликованного в 2014 году. В книге рисуется мрачная картина будущего, где люди сосуществуют с генетически модифицированными вампирами.

Главный герой - "исходник" Брюкс, ученый, бегущий от своей вины, - оказывается в эпицентре конфликта между модифицированными сверхлюдьми, коллективным разумом монахов-ученых и инопланетной сущностью, которую одни считают богом, а другие - угрозой.

В производстве фильма участвовали 32 реальных человека, предоставивших свои лица и голоса. Концепт-арты персонажей были выполнены художниками вручную, а визуальный ряд сгенерирован нейросетью по текстовым промптам режиссера.

Фото: Российская Газета

Зрители встретили картину одновременно и со скепсисом, и с издевкой. В комментариях то и дело звучат призывы вернуться к "Району № 9" вместо экспериментов с нейросетями. Многие замечают откровенные ляпы, несостыковки в монтаже и даже орфографические ошибки.

Однако главное, что объединяет большинство откликов, - это упоминание эффекта зловещей долины: лица и движения персонажей кажутся почти живыми, голоса - подлинными, но сама искусственность просто нагоняет жути на ровном месте.

Нейросети пока не способны передать микродинамику мимики, которую человек считывает за доли секунды. Более того, по мнению некоторых комментаторов, длительное созерцание такого сгенерированного контента притупляет эстетическое чутье и ведет к когнитивной деградации.