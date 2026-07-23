Названа дата премьеры драмы «Лето будет общим» с Чонишвили и Воробьевым

Стала известна дата кинопоказа драмы "Лето будет общим" - он состоится в столичном "Октябре" 14 августа. В широкий прокат фильм выйдет ближе к осени.

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Сюжет рассказывает о трех друзьях, которые отправляются к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние. По пути они задаются вопросом о том, как стать настоящим героем, и ищут ответы у Ясона, царя Давида и Жанны д'Арк. Однако это запутывает их еще сильнее. По дороге обратно случается встреча, после которой все встает на свои места.

Проект стал полнометражным дебютом для актера Даниила Меркулова ("Тайный город", "Аномалия"). Он не только выступил режиссером и сценаристом, но и исполнил главную роль.

Также в картине задействованы Олег Ершов ("Я - Толя Носов", "Дом, в котором я живу"), Мика Липман ("Папины дочки. Новые", "Подростки. Первая любовь"), Анна Савранская ("Лед 3", "Метод 3"), Марк Богатырев ("Домовенок Кузя", "Великая", "Кухня"), Алексей Воробьев ("Небриллиантовая рука", "Три мушкетера", "Однажды в Ростове"), Ирина Пегова ("Шальная императрица", "Гостья") и другие.

Сергей Чонишвили ("Игры") согласился сняться в ленте после рассказа об одном из эпизодов. Это сцена в поезде, основанная на реальной истории из юности отца режиссера. Актер настолько проникся ей, что присоединился к проекту без раздумий.

Мировая премьера драмы состоялась в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля. Интерес к фильму оказался настолько большим, что все билеты в зале на тысячу мест были раскуплены всего за две минуты.

В интервью ТАСС Липман рассказал, что зрители в Китае были тронуты, но все же картина ориентирована на российскую аудиторию, поскольку это очень диалоговое кино.