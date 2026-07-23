Триллер «Жертва обстоятельств» с Эвансом и Тейлор-Джой покажут в РФ

Стала известна дата российской премьеры сатирического триллера "Жертва обстоятельств" (или "Жертвоприношение" / Sacrifice) - фильм с Крисом Эвансом ("Мстители", "Достать ножи", "Материалистка") и Аней Тейлор-Джой ("Фуриоса: Хроники Безумного Макса", "Ход королевы") в главных ролях появится на больших экранах 20 августа.

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Проект представляет собой вольную адаптацию истории Жанны д'Арк. Действие разворачивается на благотворительном мероприятии: актер Майк Тайлер пытается вернуть себе утраченную популярность, произнося важную речь об изменении климата, а миллиардер Бракен продвигает глубоководную добычу полезных ископаемых. Все их планы рушит эко-активистка Джоан. Она требует принести в жертву трех знаменитостей, чтобы избежать катастрофического извержения вулкана.

В интервью изданию Variety актеры рассказали, что съемки проходили в реальных локациях. Каждый день они начинали с восхождения на склон вулкана на острове Санторини в Греции. Тейлор-Джой призналась, что во время работы она столкнулась с приступами тревоги из-за изменения климата. Однако масштаб природных пейзажей, которые существовали задолго до нее и будут существовать после, помогал справиться с переживаниями.

Режиссером выступил Ромен Гаврас ("Афина", "Мир принадлежит тебе"), он же написал сценарий в соавторстве с Уиллом Арбери ("Наследники").

Роли в фильме исполнили Сальма Хайек ("Догма", "Черное зеркало"), Джон Малкович ("Новый Папа"), Венсан Кассель ("Саван"), певица Charli XCX, рэпер Янг Лин и другие.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в 2025 году. Лента получила сдержанные отзывы - рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составил всего 37%.