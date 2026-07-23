Marvel показала свой логотип в стиле фильма «Мстители: Судный день»

На Comic-Con в Сан-Диего Disney привезла логотип Marvel в стиле фильма «Мстители: Судный день». В его центре расположена часть официального арта картины, а зелёные цвета по краям напоминают о Докторе Думе.

Логотип Marvel в стиле «Судного дня»

© SDCC

В центре сюжета картины будет противостояние Фантастической четвёрки, новой команды Мстителей, старых Мстителей, жителей Ваканды и Людей Икс против Дума. Последнего сыграл Роберт Дауни-младший, который много лет подряд был любим фанатами за роль Тони Старка.

«Судный день» выйдет в зарубежный прокат 18 декабря. В 2027 году мы увидим «Секретные войны», где противостояние героев и Дума выйдет на новый уровень.