Следующим фильмом Тома Холланда будет байопик о Фреде Астере
Том Холланд в недавнем интервью рассказал, что его следующим фильмом будет байопик о Фреде Астере, актёре, танцоре, хореографе, певце и одном из величайших мастеров музыкального жанра в кино.
По словам актёра, он не хочет использовать дублёров, а исполнять все танцы самостоятельно. Это позволит лучше проникнуться жизнью Астера и более убедительно выглядеть в глазах зрителей.
Режиссёром картины выступил Пол Фиг, снявший «Горничную» с Сидни Суини и «Простую просьбу». Судя по всему, лента точно воссоздаст важные моменты в жизни Фреда Астера, чтобы показать их зрителям. Даты начала съёмок и выхода у ленты пока нет.