Из «Человека-паука: Новый день» вырезали сцену битвы героя с суперзлодеями

Дестин Дэниел Креттон, режиссёр картины «Человек-паук: Новый день», рассказал, что из фильма вырезали масштабную сцену битвы, в которой Паук дрался сразу с несколькими классическими суперзлодеями одновременно. То, что было в комиксах и мультсериалах, когда герой противостоял Зловещей шестёрке.

По словам Креттона, сцену вырезали, несмотря на то, что в ней у всех злодеев уже был законченный дизайн. Режиссёр допустил, что фрагмент появится, но в одном из будущих фильмов о персонаже.

«Новый день» выйдет в зарубежном прокате 31 июля. До России картина доберётся в августе, но точных дат пока не называют.