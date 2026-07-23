Вышел тизер фэнтезийного сериала «Тайный город»

Компания «Медиаслово» и телеканал ТНТ представили тизер сериала «Тайный город». Лента выйдет на стримингах и телевидении уже скоро, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале «Медиаслово». Права на видео принадлежат ТНТ.

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«Тайный город» основан на цикле романов Вадима Панова и рассказывает об айтишнике Артёме, который случайно становится обладателем магического артефакта. Благодаря предмету герой открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги.

Главные роли в «Тайном городе» исполнили Милош Бикович («Холоп»), Мария Андреева («Истребители»), Евгений Чебатков («Майор Гром: Игра»), Алексей Гуськов («Кракен»), Юлия Пересильд («Вызов») и Юрий Колокольников («Игра престолов»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Чекаго»).