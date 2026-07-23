Съемки нового «Курьера» завершились в Москве

В Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста РФ Карена Шахназарова "Курьер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Кинотека".

Выход картины приурочен к 40-летию оригинальной ленты, которое отмечается в 2027 году. Режиссером выступил Илья Ермолов, он же вместе со сценаристом Михаилом Зубко написал сценарий. Продюсер проекта – Георгий Малков.

Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также снялись Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева, Ростислав Бершауэр и другие.

В картине появится несколько камео, в том числе фрагмент концерта саунд-продюсера Андрея Катикова, который написал к фильму музыку. Небольшую роль менеджера службы доставки исполнил сам режиссер. В одной из сцен покажут брейк-данс – узнаваемый образ картины 1986 года, переосмысленный в современном контексте.

По сюжету, после развода родителей 17-летний Иван бросает подготовку к ЕГЭ, уезжает в Москву и становится курьером. Новые заказы открывают ему жизнь разных людей, а знакомство с Катей, выросшей в обеспеченной семье, заставляет по-новому взглянуть на отношения с близкими и представления о будущем.

Продюсер проекта признался, что впервые посмотрел оригинального "Курьера" в 13 лет и это во многом определило его желание заниматься кино. Он напомнил, что Шахназаров присутствовал на первом съемочном дне, благословив новую экранизацию.

Ермолов подчеркнул, что съемочная группа не переснимает культовый одноименный фильм, а по-новому подходит к экранизации литературного первоисточника. Актер Янковский, исполнивший роль отца Кати, считает, что новый фильм будет не просто новой экранизацией "Курьера", а самостоятельным высказыванием для современного зрителя.

Ранее стало известно, что российская кинокомпания "Берг Саунд" совместно с XOVP объявила о начале съемок полнометражного художественного фильма "Кот в сапогах. Новые приключения" по мотивам сказки Шарля Перро. Сюжет развернется в современном мире. Герой по имени Андрей попытается спасти унаследованный театр с помощью постановки мюзикла и участия Кота в сапогах.