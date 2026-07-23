Составлен рейтинг самых влиятельных режиссеров Голливуда

Издание Vulture составило актуальный рейтинг самых влиятельных режиссёров Голливуда по состоянию на 2026 год. Журналисты проанализировали кассовые сборы, степень независимости от продюсеров, преданность аудитории, после чего опросили членов киноиндустрии.

Так, самым влиятельным режиссёром современности стал Кристофер Нолан: недавно постановщик выпустил «Одиссею» — фэнтези с гигантским бюджетом в $ 250 млн и рейтингом «18+», основанное на его собственном сценарии. Сборы ленты за полторы недели уже превысили $ 300 млн, ожидается, что общая касса фильма превысит $ 1 млрд.

На второй строчке очутился Райан Куглер — режиссёр дилогии «Черная пантера» и недавних «Грешников», получивших четыре «Оскара». Замкнул тройку Дени Вильнёв — постановщик «Дюны», «Прибытия» и будущего «Джеймса Бонда». В десятку также вошли Гретта Гервиг («Барби»), Квентин Тарантино («Криминальное чтиво»), Джеймс Кэмерон («Аватар») и другие знаменитые режиссёры.

10 самых влиятельных режиссёров Голливуда — рейтинг Vulture