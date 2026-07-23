Кинокритик объяснил, чем нейросетевая «Одиссея» Маска может зацепить зрителя

Нейросетевой проект бизнесмена привлечет внимание самой фигурой Маска, а также сравнением его с новой картиной Нолана, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

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Несмотря на то, что проект «Одиссея» Илона Маска будет полностью сгенерированным с помощью нейросетей, ему обеспечено внимание зрителя благодаря участию в нем самой фигуры миллиардера, а также брошенному вызову уже вышедшей на экраны «Одиссее» Кристофера Нолана, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Миллиардер Илон Маск решил создать фильм по «Одиссее» Гомера при помощи искусственного интеллекта (ИИ), приложив к публикации в соцсети Х созданную на базе Grok Imagine сцену из будущей картины. Бизнесмен пообещал, что сделает полнометражный фильм до конца этого года. По словам Маска, его «Одиссея» будет исторически точной и будет соответствовать произведениям Гомера. Ранее он раскритиковал проект Нолана из-за выбора чернокожей Лупиты Нионго на роль Елены Троянской.

«Любопытство к проекту будет огромное, оно связано с тем, что свою «Одиссею» Маск намерен создать в пику Нолану. И за этим фильмом стоит персона Маска. Зритель будет сравнивать сгенерированное и обычное кино, сгенерированных и реальных актёров. Поэтому колоссальный всплеск интереса возникнет, но не продержится долго. Тем не менее, это очень любопытная идея, и Маск классный парень, не боящийся экспериментов. Он экспериментирует со всем, очень забавно, что его сфера интересов распространилась и на кино», - считает Шнейдеров.

Несмотря на невозможность попасть в номинации престижных кинопремий ИИ-проект Маска, отметил кинокритик, неизбежно будут сравниваться с «Одиссей» Нолана.

«Нейрофильм Маска обойдётся дешевле картины Нолана, учитывая те возможности (даже не материальные, а технические), которые у бизнесмена есть. Маск не сможет использовать сгенерированные образы реальных актёров, потому что в Америке с этим очень жёстко борются. Фильму не суждено попасть в номинацию на «Золотой глобус» или на «Оскар», потому что в Америке борются с фильмами, созданными AI. Но ради тщеславия - почему бы не создать этот проект?» - полагает собеседник НСН.

Судя по амбициям Маска, его будущую «Одиссею» могут показать на большом экране, не исключил критик,.

«Маск - человек крайне амбициозный. Для него слава играет огромную роль. Показ фильма на платформе принесет меньше славы, чем прокат в кинотеатрах. Поэтому, думаю, что Маск будет стремиться договориться с крупнейшими американскими сетями, чтобы продемонстрировать картину именно в кинотеатрах», - добавил Шнейдеров.

За свой первый уик-энд в мировом прокате «Одиссея» Нолана заработала $264,1 млн (29,7 млрд руб.) и стала самым кассовым международным стартом в прокате среди фильмов этого режиссера. Перед премьерой картины кинокритик Роман Григорьев заявлял НСН, что «Одиссея» не только уникальна тем, что никто не знает, что от нее ожидать, но еще и своим масштабом и техническими решениями, которые ранее никто не применял.