«Пиноккио: Раскрепощенный»: за что хвалят и ругают «кровавый фильм»

24 июля состоится мировая премьера фильма «Пиноккио: Раскрепощённый» — новой картины во вселенной хорроров «Винни-Пух: Кровь и мёд». Многие критики уже посмотрели ленту и тепло приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 92% свежести.

Обозреватели хвалят проект за большое количество кровавых и напряжённых сцен. Некоторые называют новый хоррор лучшим во вселенной «Винни-Пуха», благодаря оригинальному представлению классической истории. Ругают фильм за слишком банальное развитие сюжета.

Что пишут критики про фильм «Пиноккио: Раскрепощённый»:

Удивительно занимательный фильм ужасов, который является признанием в любви к практическим спецэффектам и старомодной аниматронике. Авторы создали тревожное переосмысление «Пиноккио», в котором нити сюжета не запутаны.

Благодаря обилию кровавых сцен, впечатляющей игре актёров и сюжету, который умело использует корни оригинальной истории, «Пиноккио: Раскрепощённый» становится лучшей работой команды на данный момент, несмотря на некоторые недостатки сценария.

Увлекательный, смелый и кровавый фильм ужасов, которому суждено стать культовой классикой. Один из самых страшных, захватывающих и невероятно смешных хорроров со времён «Детских игр».

Эта картина вряд ли переубедит тех, кто уже недолюбливает эту странную вселенную ужасов, но для поклонников жанра это один из самых занимательных фильмов франшизы.

Какая бы мрачная изобретательность в фильме ни присутствовала, она сводится на нет грубыми, инфантильными взглядами, в результате чего получается постыдная пустота.

«Пиноккио: Раскрепощённый» официально выйдет в российском прокате 30 июля. Главным героем выступит мальчик Джеймс. В один момент парень узнаёт, что у его дедушки Джеппетто есть ужасная тайна: он создал деревянную куклу Пиноккио, которая начала убивать.