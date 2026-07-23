Отреставрированная версия фильма Лунгина о Рахманинове выходит в прокат

27 августа в прокат выходит отреставрированная версия фильма Павла Лунгина "Ветка сирени".

© Российская Газета

Картина рассказывает о судьбе великого пианиста, композитора и дирижёра Сергея Рахманинова. В главных ролях Евгений Цыганов, Виктория Толстоганова, Виктория Исакова.

Спустя 20 лет после создания "Ветка сирени" будет представлена на больших экранах в формате 4К после цветокоррекции и переозвучания. Премьера состоится 26 августа в кинотеатре "Художественный" в рамках Московской недели кино.

Фильм рассказывает историю о том, как Рахманинов вынужден покинуть Россию, которая изменилась с приходом советской власти. Пианист на чужбине теряет способность писать музыку. Утешением остается такой знакомый запах сирени…

Факты о фильме

Для режиссера Павла Лунгина это восьмой полнометражный игровой фильм после культового "Такси-блюза" (1990), душевной "Свадьбы" (2000) и религиозно-философского "Острова" (2006). Съёмки "Ветки сирени" закончились в 2006 году, премьера состоялась на 29-м ММКФ.

Сценарий написан Михаилом Дунаевым и представляет собой вольное изложение биографии Сергея Рахманинова. Некоторые детали сюжета, такие как обучение у музыкального педагога Николая Зверева, брак с Натальей Сатиной, гастроли по США и творческий кризис совпадают с реальными фактами, но не являются документально точными.

Это первый случай в карьере Евгения Цыганова, когда его героя озвучивал другой актёр - Александр Балуев. Теперь картина будет представлена в версии, где сам артист говорит за себя.

"Ветку сирени" снимал один из ведущих российских операторов Андрей Жегалов. На его счету "Замок" (1994) Алексея Балабанова, "Особенности национальной охоты" (1995) Александра Рогожкина, "Остров" (2006) Павла Лунгина. "Ветка сирени" стала его последним завершённым проектом.

Фильм снимали в России и Испании, замаскированной под Голливудские холмы. Детализированные костюмы, интерьеры и архивные кадры Нью-Йорка помогли воссоздать атмосферу США эпохи ревущих двадцатых накануне Великой депрессии.