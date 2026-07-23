Перезапуск сериала «Секретные материалы» от автора «Грешников» покажут в кино

Издание World of Reel раскрыло подробности предстоящего перезапуска культового сериала «Секретные материалы». По данным СМИ, автор нового шоу Райан Куглер («Грешники») планирует выпустить первый эпизод в кинотеатрах.

Источники журналистов отмечают, что съёмки пилотной серии уже завершились, но компания Disney пока не дала зелёный свет первому сезону. Куглер хочет, чтобы первый эпизод показали в кинотеатрах как полнометражный фильм, и только потом выпустить остальные серии на стриминговом сервисе Hulu. В издании также добавили, что пилот был снят на 65-миллиметровую плёнку, что стало довольно редкой практикой для телевизионных шоу. Disney пока официально не комментировали новости о перезапуске.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, однако производство уже сдвинулось с мёртвой точки.