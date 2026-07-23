Триллер INK от автора «28 лет спустя» выйдет в России

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил, что выпустит триллер INK в российском прокате. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Действие картины развернётся в 1969 году. Проект расскажет о медиамагнате Руперте Мёрдоке, который приобрёл газету The Sun и сделал её одним из самых популярных изданий в мире.

Главные роли исполнили Джек О’Коннелл («Грешники»), Клэр Фой («Дыши ради нас»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэнни Бойл — автор знаменитой серии хорроров «28 лет спустя». Картину впервые продемонстрируют на 83-м Венецианском международном кинофестивале, который начнётся 2 сентября.