Опубликованы первые кадры четвертого сезона сериала «Джек Ричер»

Компания Amazon представила первые кадры четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение проекта стартует 12 августа на стриминговом сервисе Prime Video — в этот день состоится премьера сразу трёх эпизодов.

Четвёртый сезон будет основан на книге Gone Tomorrow Ли Чайлда. По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

© Amazon

© Amazon

© Amazon

© Amazon

Главную роль в предстоящем продолжении вновь исполнил Алан Ричсон («Министерство неджентльменских дел»). «Джек Ричер» представляет собой один из флагманских сериалов Amazon. Картина рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, второй — в 2023-м, а третий — в 2025-м. Сериал уже продлили на пятый сезон, его съёмки должны начаться до конца года.