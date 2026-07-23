Как смотреть «Евангелион»: все части аниме-франшизы по порядку

«Евангелион» — культовая аниме-франшиза. Она состоит из оригинального сериала из 1990-х и нескольких полнометражных фильмов, которые начали выходить в конце нулевых. При этом полнометражки — это не столько продолжения, сколько переосмысления оригинальной истории. «Лента.ру» рассказывает главное о мире «Евангелиона» и объясняет, в каком порядке смотреть эту аниме-серию.

Главное о франшизе

Страна: Япония

Оригинальное название: 新世紀エヴァンゲリオン (Shin Seiki Evangelion)

Жанр: научная фантастика, драма

Студии: Gainax, Production I.G, Studio Khara

Создатель: Хидэаки Анно

Годы выхода: с 1995 по 2021

«Евангелион» (или просто «Ева») — культовая аниме-серия аниматора Хидэаки Анно, запущенная в 1995 году. Этот постапокалиптический сёнен относят к поджанру меха — так называют истории про гигантских роботов (те самые «мехи»), которыми управляют люди-пилоты.

Правда битвы мехов в «Евангелионе» зачастую отходят на второй план — куда важнее здесь эмоциональные переживания героев

Существует и манга «Евангелион» от Ёсиюки Садамото — она стартовала за десять месяцев до начала аниме. Эту мангу нельзя назвать первоисточником аниме — печатную историю выпускали в качестве промокампании и дополнения к оригинальному проекту Хидэаки Анно. Манга выходила до 2013 года — за это время было выпущено 97 глав (здесь их называют «стадиями»), объединенных в 14 томов.

Обратите внимание: между мангой и аниме «Евангелион» много существенных отличий. Отличаются как некоторые сюжетные детали, так и характеры ключевых персонажей. А еще манга смотрится гораздо оптимистичнее, чем аниме.

Фото: Lenta.ru

Как смотреть «Евангелион»

Франшизу «Евангелион» можно условно разделить на две части:

классический «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion). Оригинальный сериал и два полнометражных фильма-продолжения — выходили с 1995 по 1997 год;

современная тетралогия «Ребилд» (Rebuild of Evangelion). Масштабное переосмысление и альтернативный пересказ событий оригинала — фильмы выходили с 2007 по 2021 год.

Это два взгляда на один и тот же сюжет. Каноническая история смотрится более философской, глубокой и немного сюрреалистичной. Ремейк, в свою очередь, предполагает более понятное развитие оригинальной идеи и наполняет повествование эффектными экшен-сценами. Над всеми частями аниме работал его создатель и бессменный автор — японский аниматор Хидэаки Анно.

Фото: Lenta.ru

Для понимания истории хватит оригинального сериала (с 1-й по 24-ю серии) и фильма «Конец Евангелиона».

Для полного погружения в мир «Евангелиона» стоит посмотреть все части франшизы — они позволяют взглянуть на историю с разных сторон

В каком порядке смотреть «Евангелион»

Сериал «Евангелион», 1-24-я серии (1995-1996);

Фильм «Конец Евангелиона» (1997);

Сериал «Евангелион», 25-26-я серии (1995-1996);

Фильм «Евангелион: Смерть и перерождение» (1997);

Фильм «Евангелион 1.0: Ты (не) один» (2007);

Фильм «Евангелион 2.0: Ты (не) пройдешь» (2009);

Фильм «Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь» (2012);

Фильм «Евангелион 3.0+1.0: Как-то раз» (2021).

Ниже — краткое описание всех частей франшизы в порядке выхода.

Обратите внимание! В описании сюжета есть незначительные спойлеры.

«Евангелион»

Фото: Lenta.ru

Годы выхода: с 1995 по 1996

Оригинальное название: Shin Seiki Evangelion

Длительность: 26 серий по 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.5

Альтернативный 2015 год, мир постапокалиптического будущего. Пятнадцать лет назад мир потряс Второй удар. Из-за этого жуткого катаклизма (по официальным данным, в Землю врезался метеорит) растаяли ледники Антарктиды, поднялся уровень мирового океана, большая часть человечества была стерта с лица Земли, а оставшееся в живых население погрузилось в войны и голод.

А еще на планету начали нападать Ангелы — жуткие монстры-гиганты непонятного происхождения.

Победить Ангелов способны только «Евангелионы» — человекоподобные боевые биороботы, которыми могут управлять исключительно четырнадцатилетние пилоты-подростки

История начинается, когда нелюдимый подросток-интроверт Синдзи Икари приезжает в секретный город-крепость Токио-3 (оригинальный Токио был разрушен во время Второго удара, функцию официальной столицы теперь выполняет Токио-2). Синдзи должен встретиться со своим отцом Гэндо Икари, которого не видел последние три года.

Вскоре подросток узнает, что Гэндо руководит институтом Nerv — эта организация разрабатывает «Евангелионов» и подбирает для них подходящих пилотов. Одним из пилотов должен стать Синдзи — отец вызвал его в Токио-3 как раз для этого. Когда на город внезапно нападает Ангел, неопытный парень вынуждено начинает управлять «Евой-01».

В итоге Синдзи остается в Токио-3, где знакомится с другими подростками — закрытой Рей Аянами, дерзкой Аской Лэнгли Сорью и хулиганистым Тодзи Судзухарой. «Евы» сражаются с Ангелами, юные пилоты и взрослые сотрудники Nerv пытаются не сойти с ума в постапокалиптической реальности, а начальство организации явно скрывает что-то зловещее.

«Евангелион: Смерть и перерождение»

Фото: Lenta.ru

Годы выхода: 1997

Оригинальное название: Shinseiki Evangelion Gekijoban: Shi to Shinsei

Длительность: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.2

Финал оригинального сериала (25-я и 26-я серии) получился настолько экспериментальным, абстрактным и философским, что сразу после завершения шоу фанаты начали требовать более понятной и логичной концовки.

Так и появился «Евангелион: Смерть и перерождение» — этот полнометражный фильм пересказывает все события сериала (до 24-й серии), добавляет в сюжет несколько новых сцен и подводит зрителей к альтернативной концовке, о которой так просили недовольные фанаты.

В «Смерти и перерождении» сцены расположены не в хронологическом порядке — повествование здесь концентрируется вокруг отдельных персонажей

Сам фильм разделен на две части: «Смерть», то есть пересказ сериала, и «Перерождение», то есть новый материал. А еще у «Смерти» есть целых три версии, которые незначительно отличаются друг от друга — Death, Death(true) и Death(true)².

«Конец Евангелиона»

Фото: Lenta.ru

Годы выхода: 1997

Оригинальное название: Shinseiki Evangelion Gekijoban: Air/Magokoro wo, kimi ni

Длительность: 1 час 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.1

Сюжетное завершение оригинального «Евангелиона» разделено на две части — «Воздух» (повторяет сюжет «Перерождения» из предыдущего фильма франшизы) и «Искренне Ваш…».

Синдзи, уничтоживший последнего Ангела, пребывает в крайне тяжелом психологическом состоянии, Аска находится в коме, а Гэндо Икари прекращает сотрудничество с Seele (организация, стоящая за всеми разработками Nerv). Он планирует использовать Рей и Ангела Лилит, чтобы устроить Третий удар — для Гэндо это единственный способ вновь увидеть свою покойную жену Юи. В это время Seele поручает военным выследить и устранить всех пилотов «Ев».

«Конец Евангелиона» — масштабный финал с большим количеством экшена и драматичными сценами. При этом концовка фильма все равно выглядит абстрактной по визуалу и эмоционально тяжелой по посылу

«Евангелион 1.0: Ты (не) один»

Фото: Lenta.ru

Годы выхода: 2007

Оригинальное название: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone

Длительность: 1 час 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.5

Первая часть тетралогии-ребилда «Евангелиона». Этот фильм адаптирует первые шесть серий оригинального сериала, добавляет в повествование больше экшена и гораздо раньше вводит в сюжет некоторые детали, важные для понимания всей франшизы.

Четырнадцатилетний Синдзи Икари прибывает в город Токио-3 и вынужденно становится пилотом гигантского робота «Евангелиона-01».

В финале фильма появляется организация Seele и Каору Нагиса (в оригинальном «Евангелионе» его ввели в сюжет ближе к концу шоу) — пилот «Евы», скрывающий тайну о своем происхождении.

«Евангелион 2.0: Ты (не) пройдешь»

Фото: Lenta.ru

Годы выхода: 2009

Оригинальное название: Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

Прямое продолжение «Евангелиона 1.0», которое значительно отличается от оригинального сериала.

Этот фильм вводит в сюжет совершенно нового персонажа — загадочную девушку-пилота Мари

Британский пилот «Евы-05» Мари Илластриэс Макинами побеждает Ангела, пробудившегося из вечной мерзлоты, остается без своего робота и переезжает в Токио-3. Помимо Мари, в город прибывает еще одна девушка-пилот — дерзкая Аска Лэнгли Сикинами. Аска становится новой соседкой Синдзи Икари (парень живет у командира оперотдела Мисато Кацураги) и начинает ходить в школу вместе с ним и Рей. Тем временем на лунной базе Seele продолжается строительство шестой «Евы», пилотом которой должен стать Каору.

«Евангелион 3.0: Ты (не) исправишь»

Фото: Lenta.ru

Годы выхода: 2012

Оригинальное название: Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo

Длительность: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.9

Синдзи, который в конце прошлого фильма пытался спасти Рей, выходит из комы, в которой провел последние четырнадцать лет.

Сам парень, как и другие подростки-пилоты, за это время ничуть не изменился — всему виной так называемое «проклятие Евы». А вот мир вокруг стал совсем другим: Рей не выжила, а Аска, Мисато и Рицуко вступили в организацию Wille. Теперь они борются с Nerv и стремятся разрушить всех биороботов. На Икари тем временем надевают ошейник, который должен заблокировать его силы и не позволить парню пробудить свою «Еву-01».

Когда Синдзи внезапно видит живую Рей, которая пилотирует робота новой модели, он без раздумий отправляется за ней в штаб-квартиру Nerv.

«Евангелион 3.0+1.0: Как-то раз»

Фото: Lenta.ru

Годы выхода: 2021

Оригинальное название: Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Длительность: 2 часа 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.0

Финал тетралогии-ребилда, который позволил создателю «Евангелиона» Хидэаки Анно наконец попрощаться с франшизой.

«Евангелион 3.0+1.0» — масштабный конец аниме-саги, в котором есть место яркому экшену, трагическому самопожертвованию и глубоким философским размышлениям

Организации Wille удается отбиться от атаки беспилотных роботов, заполучить запчасти «Ев» и наконец разбить полноценную парижскую базу. Пока Рицуко руководит восстановлением города, Мари защищает Париж от «Ев», посланных Nerv.

В это время Синдзи, Аска и Рей попадают в Деревню-3 (или Третью деревню) — тихое место, жители которого пытаются вернуться к прежней жизни. Икари все еще морально подавлен — он с трудом переживает уход Каору и не может смириться с тем фактом, что чуть не начал Четвертый удар.