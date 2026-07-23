Пятый сезон сериала «Утреннее шоу» станет финальным

Компания Apple сообщила, что сериал «Утреннее шоу» получит пятый сезон, который станет финальным для всего проекта. Заключительные эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Apple TV в 2027 году.

Сериал рассказывает о телеведущей Алекс Леви, которая теряет своего коллегу по эфиру Митча Кесслера — его увольняют за неподобающее поведение. Теперь его заменяет журналистка Брэдли Джексон, для которой правда гораздо важнее связей на работе.

Главные роли в «Утреннем шоу» исполняют Дженнифер Энистон («Друзья»), Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»), Стив Карелл («Офис») и другие актёры. Сериал выходит с 2019 года и за это время стал популярен по всему миру. Зрители тепло приняли проект: на агрегаторе IMDb он получил 8,1 балла из 10.