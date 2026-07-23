Начались съемки «Зубастой няни»

В кинопарке "Москино" стартовали съемки семейной музыкальной комедии "Зубастая няня". Картина основана на одноименной пьесе Андрея Усачева и Антона Березина, по которой в 2009 году был поставлен популярный мюзикл с Нонной Гришаевой, Игорем Верником и Анной Ардовой. Теперь история, хорошо знакомая театральной публике, получит полнометражную экранизацию.

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Главную роль Козетты исполняет Пелагея. Ее партнером стал Кирилл Зайцев, сыгравший волка-вегетарианца капитана Мориса Волконского, который во имя любви устраивается няней в дом матери семерых козлят. В картине также снимаются Артем Ткаченко, Александра Ребенок, Яна Чурикова и многие другие.

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История началась с музыкальной сказки

Идея "Зубастой няни" появилась более пятнадцати лет назад. Лина Арифулина предложила Андрею Усачеву и Антону Березину придумать историю, в которой каждая из семи музыкальных нот превратилась бы в отдельного героя. Так появились Дора, Рэм, Миня, Фаня, Соня, Ляля и Сима: семеро козлят, ставшие героями сначала мюзикла, а теперь и полнометражного фильма.

Сегодня проект вырос в большую медиавселенную. Помимо фильма, в нее войдут анимационный сериал, цифровые персонажи, музыкальные проекты и другие форматы.

"Мне хотелось придумать сказку, которая помогла бы детям полюбить музыку и запомнить ноты. Так появились семеро козлят, каждый со своим характером. Дора мечтает петь, но пока стесняется, Рэм - настоящий рок-н-ролльщик, Миня постоянно что-то изобретает. Они очень разные, поэтому получились такими живыми", - поделилась продюсер Лина Арифулина.

В центре сюжета мама семерых козлят

По сюжету Козетта одна воспитывает семерых детей после ухода мужа, музыканта Казановы Капустина. Козлята мечтают создать собственную музыкальную группу, однако мать запрещает им заниматься музыкой, считая, что именно творчество когда-то разрушило ее семейную жизнь.

Все меняется после появления капитана Мориса Волконского. Волк-вегетарианец влюбляется в Козетту и, чтобы быть рядом с ней, устраивается работать няней. Постепенно именно он помогает детям поверить в себя и раскрыть свои таланты.

Пелагея ради роли изменила внешность

Для Пелагеи роль Козетты стала дебютной работой в полнометражном кино. Первый съемочный день совпал с днем рождения певицы и стал невероятно волнительным. Ради нового образа артистка почти полностью освободила график от концертной деятельности и впервые решилась изменить внешность, осветлив брови.

"Когда ко мне пришли с предложением роли, я поняла, что сбывается моя давняя мечта. Мне давно хотелось сняться в большой роли в кино. Тем более в такой доброй, жизненной, музыкальной и невероятно красивой истории. Для меня это новое интересное ремесло", - рассказала Пелагея.

В "Москино" появился сказочный город

Большинство сцен снимают в кинопарке "Москино", где специально для фильма создан сказочный город. Здесь расположены магазин Козетты, в котором она продает соки, салон Лисы Елизаветы Вертинской, строящей интриги против главной героини. А еще полицейский участок, где служат пауки, Лесная консерватория и другие невероятные места. Именно здесь проходят кастинги, концерты и ключевые события музыкальной истории козлят.

После завершения московского этапа съемочная группа отправится в Выборг. Там будут сниматься дом Козетты, озеро, где живет Морис Волконский, и несколько важных натурных сцен.

Над образами работали орнитологи и дизайнеры

Создатели фильма изучали повадки, пластику и окраску животных, чтобы сделать каждого персонажа узнаваемым. Для работы над визуальной концепцией привлекли не только художников по костюмам и гриму, но и специалистов, изучающих птиц и животных. Костюмы создала знаменитый дизайнер Алена Ахмадуллина.