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Первый постер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом — выход 13 ноября

Чемпионат.com

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый постер фильма «Эбенезер: Рождественская история». Новая адаптация знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Дикенса выйдет в мировом прокате 13 ноября.

Появился первый постер фильма «Эбенезер: Рождественская история»
© Чемпионат

Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

© Paramount Pictures

Главную роль в предстоящей картине исполнит Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В фильме также сыграет Андреа Райзборо («Великая»), Иэн Маккеллен («Властелин колец») и другие актёры. Режиссёром выступит Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».