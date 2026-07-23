Появился первый постер фильма «Эбенезер: Рождественская история»

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый постер фильма «Эбенезер: Рождественская история». Новая адаптация знаменитого произведения «Рождественская песнь» Чарльза Дикенса выйдет в мировом прокате 13 ноября.

Оригинальная повесть рассказывает о богатом бизнесмене Эбенезере Скрудже, который ужасно относится к жителям своего города и ни с кем не делится деньгами. В рождественскую ночь его посещают три призрака, которые изменят его жизнь.

© Paramount Pictures

Главную роль в предстоящей картине исполнит Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В фильме также сыграет Андреа Райзборо («Великая»), Иэн Маккеллен («Властелин колец») и другие актёры. Режиссёром выступит Тай Уэст — автор нашумевшего триллера «Максин XXX».