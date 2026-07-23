Анонсирован новый фильм франшизы «Дэдпул»

Райан Рейнольдс, сыгравший роль антигероя Marvel Дэдпула (Deadpool, 18+) в одноименной франшизе, на конвенте Fanatics Fest объявил о работе над четвертым фильмом серии.

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Ранее Рейнольдс уже говорил, что еще одна картина с Дэдпулом в центре сюжета не имеет смысла. Поэтому, вероятно, в новой ленте Уэйд Уилсон уже не будет единственным главным героем и станет частью команды. По данным The Hollywood Reporter, актер рассматривал варианты развития событий с участием Людей Икс.

Помимо этого, Дэдпул может появиться в супергеройском боевике "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday), хотя Рейнольдс никак это не подтверждал. Лента появится в прокате 18 декабря.

Впервые в кино персонаж появился в картине "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009), семь лет спустя болтливый наемник получил первый "сольник", на волне успеха которого появились сиквел (2018) и триквел "Дэдпул и Росомаха" (2024).

Мировые сборы всех проектов составили 2,9 миллиарда долларов.