Вышел трейлер биографической комедии «Каскадер»

В Сети появился трейлер биографической комедии "Каскадер" (The Stunt Driver). Мировая премьера фильма состоится на кинофестивале в Торонто в сентябре.

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В основе сюжета лежит история канадского каскадера Кена Картера, ставшего известным благодаря опасным трюкам на автомобиле. Его самой рискованной задумкой стал прыжок, к которому он готовился с 1976 года. Картер планировал перелететь через реку Святого Лаврентия на машине Lincoln Continental с ракетным двигателем. Дистанция превышала 1,6 километра.

Режиссером и сценаристом выступил Майкл Даус ("Проповедник", "Джекпот", "Восьмибитное Рождество"). Во время работы над проектом он вдохновлялся картинами "Простая история" (The Straight Story) Дэвида Линча и "Фицкарральдо" (Fitzcarraldo) Вернера Херцога. Каждая из них рассказывает о людях, которые одержимы, казалось бы, несбыточной мечтой, но делают все, чтобы исполнить ее.

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В интервью изданию Deadline Даус сказал, что лента будет близка каждому, кто стремится к чему-то невозможному и на своем пути сталкивается с неудачами.

Главные роли исполнили Джей Барушель ("Как приручить дракона", "Фубар"), Бен Фостер ("Варкрафт", "Клиент всегда мертв"), Эд Хелмс ("Офис"), Дэн Баккедаль ("Вице-президент"), Лоранс Лебеф ("Горячая точка") и другие.