Объявлена дата начала съемок продолжения «Тела Дженнифер»

Съемки культовой хоррор-комедии "Тело Дженнифер 2" (Jennifer's Body 2, 18+) начнутся в октябре 2026 года. Об этом сообщило издание Production Weekly.

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Оригинальный фильм рассказывал о чирлидерше Дженнифер (Меган Фокс), в которую вселился демон, и о ее лучшей подруге Ниди (Аманда Сайфред), ищущей способ остановить "машину убийства".

Продюсер Мэйсон Новик ("Запретный плод", "500 дней лета") рассказал, что новая история "отдает дань уважения первому фильму, но в то же время высмеивает его".

Режиссером снова выступила Карин Кусама ("Человек в высоком замке", "Террор", "Чужак"), сценаристом - Диабло Коди ("Джуно", "Талли").

В подкасте The Boo Crew Коди отметила, что на сиквел сильно повлияло "переоткрытие" проекта зрителями. Она призналась, что испытала "огромную благодарность во время работы над сценарием, потому что этого бы не случилось, если бы люди не проявили столько любви к первому фильму".

Известно, что в новой картине Фокс и Сайфред вернутся к своим ролям.

Оригинальный фильм был снят в 2009 году и не получил большого успеха в прокате, собрав всего 31,6 миллиона долларов. Критики также негативно отзывались о ленте. Однако позже проект стал победителем премии MTV за лучший испуг и теперь понравился зрителям, со временем став культовым.