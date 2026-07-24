Появились новые кадры сериала «Кэрри» по Стивену Кингу

Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров сериала «Кэрри» по Стивену Кингу. На них можно увидеть саму девочку и её маму.

© Чемпионат.com

Новые кадры «Кэрри»

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

«Кэрри» повествует о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности. Главные роли сыграли Кэти Салхофф, Саммер Х. Хауэлл, Мэттью Лиллард, Саманта Слойан и другие.

Новая экранизация известного произведения выйдет осенью этого года на Prime Video. Это будет мини-сериал, который расскажет небольшую, но яркую историю, которую знают многие фанаты Кинга.