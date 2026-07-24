Город как киноплощадка: где снимают фильмы и сериалы в Москве

В Москве можно снять сцену в древнерусских палатах утром, а к вечеру — кадры из нулевых. Столичные улицы, а также площадки кинопарка и кинозавода «Москино», подведомственных столичному Департаменту культуры, — идеальные декорации для любой эпохи. Съемочные группы так точно воссоздают прошлое, что зритель верит: перед ним не киноплощадка, а сама история. За этим правдоподобием — тонкая работа художников, костюмеров, реквизиторов и главное — поддержка города.

© Mos.ru

Древняя Русь как она есть: где снимали «Князя Андрея»

Чтобы зритель поверил в эпоху средневековой Руси, мало одних костюмов и реквизита — нужна подлинная атмосфера. Именно поэтому сериал «Князь Андрей» снимали на натурных площадках кинопарка «Москино» — в «Древнерусском городе» и «Палатах князя Андрея». Архитектурный ансамбль княжеских палат с богато украшенными интерьерами построили специально для этого проекта.

Создатели сериала принципиально хотели работать с натурными съемками, а не в павильоне:

«Небо и солнце в кадре должны были быть настоящими», — объясняют они.

На площадке «Палаты князя Андрея» сняли почти все финальные серии.

Художники-декораторы скрупулезно восстанавливали облик палат по историческим чертежам, повторяя узнаваемые элементы построек того времени. Например, сохранившийся фрагмент башни в Суздале, оставшийся от резиденции Андрея Боголюбского.

«Кинопарк “Москино” стал глотком воздуха для кинематографистов. В современной Москве снимать сложно, историческое кино тем более. Москва перегружена, и нам была нужна такая площадка. Это абсолютная необходимость, без нее просто невозможно представить съемки новых проектов, потому что строить натурные декорации такого масштаба без поддержки Правительства Москвы очень сложно. И большой плюс в том, что натурные площадки можно потом использовать в других картинах», — отметил режиссер сериала Давид Ткебучава.

По сюжету молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии и решается на бунт, объявляя себя самостоятельным владетелем. Став правителем Руси, князь Андрей наживает могущественных врагов, вокруг него сплетают паутину предательства, заговоров и интриг.

XIX век в виртуальном павильоне: «История его служанки»

А чтобы перенести зрителя в атмосферу Москвы середины XIX века, создатели многосерийной мелодрамы «История его служанки» сделали ставку на современные технологии. Виртуальный павильон кинозавода «Москино» с огромными LED-экранами помог выстроить убедительные городские виды: улицы, аллеи, фасады — все то, что видно «за окном». А внутри кинозавода специально построили два полноценных павильона — это были не просто стены, а настоящие интерьеры дворянской усадьбы: комнаты, залы, коридоры. Художники продумали каждую деталь: потолки, лепнину, светильники, даже картины на стенах. Мебель подбирали и реставрировали вручную — вплоть до старинного рояля и редкого обеденного стола.

Именно в этих интерьерах и разворачивается история о переплетении судеб, долга, амбиций и любви. В кадре все выглядит так, будто съемки идут в настоящей усадьбе, а не в павильоне. Главные роли исполнили Матвей Лыков и Милана Бру. Поклонники сериала сравнивают его с «Бриджертонами».

Съемочный процесс продолжается, ведь всего запланировано около 90 серий. Производственная модель у сериала необычная: над ним работают сразу четыре режиссерские и две съемочные группы. Так можно параллельно снимать разные сюжетные линии, ускорять выпуск эпизодов и держать высокий темп.

Сила слабости: съемки фильма «Цирк»

Кинопарк «Москино» становится площадкой и для вдохновляющих историй о настоящих героях. Так, здесь снимают биографическую картину «Цирк» о советском эквилибристе Льве Осинском. Он получил ранение во время Великой Отечественной войны, пережил ампутацию руки, но все равно продолжал выступать на арене.

Образ артиста на экране воплощает Рузиль Минекаев. Вместе с ним в фильме снимаются Никита Кологривый, Павел Прилучный, Владимир Мишуков и другие.

«Создание кинопарка “Москино” стало огромным шагом в развитии отечественной киноиндустрии. Такого рода поддержка российских кинематографистов дает возможность даже молодым режиссерам и продюсерам заявить о себе и создавать масштабные и амбициозные проекты мирового уровня, даже не имея больших ресурсов», — рассказала Марика Михарева, генеральный продюсер картины.

Съемочную группу поразил масштаб и функциональность кинопарка, для фильма задействовали множество площадок. По словам Марики Михаревой, даже сугробы в человеческий рост в декорации «Брестская крепость» не стали преградой: слаженная работа команды кинопарка, постановщиков трюков и пиротехников позволила эффектно снять сцены перестрелки времен Великой Отечественной войны.

Выход фильма в широкий прокат запланирован на 2027 год.

Москва накануне перемен: «Мосгаз. Дело № 12»

Иногда, чтобы попасть в прошлое, достаточно выйти в город. Сериал «Мосгаз. Дело № 12» снимали и в кинопарке «Москино», и на городских площадках, в том числе в интерьерах Первой градской больницы. Действие сериала разворачивается в 1984 году, на фоне зарождения автомобильной мафии в СССР и серии загадочных убийств. Эту жутковатую атмосферу создавали на площадке «Москва времен конструктивизма». Ее стилизовали под 1984 год с поразительной точностью. Режиссера Евгения Звездакова особенно впечатлила масштабная сцена с массовкой из 50 человек, трамваями и автомобилями: на площадке город буквально ожил.

Не менее увлекательной оказалась история с поиском ретроавтомобиля для одной из героинь.

«Это был долгий процесс. Сначала планировали пригнать авто из Владивостока, но потом отыскали коллекционера в Москве, который его отреставрировал. Машина лежала ржавая в каком-то гараже. Мастер восстановил “шевроле” 1967 года, теперь автомобиль в полном порядке, будет жечь шины по брусчатке декораций», — отметил Евгений Звездаков.

Исполнительный продюсер Арменуи Акопова подчеркнула, что для команды было важно снимать именно в тех декорациях, которые точно соответствовали художественному замыслу. По ее словам, Московская кинокомиссия оперативно подключилась к организации процесса и помогла провести съемки на городских площадках без потери темпа производства.

Нулевые в деталях: «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Новый взгляд на оскароносный фильм «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова — сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». В нем показывают Москву 2000-х и наших дней. В центре сюжета — судьба трех подруг, приехавших в столицу в поисках любви и счастья. Главные роли исполнили Иван Янковский, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев. Режиссеры — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Для съемок атмосферы нулевых художники детально изучали моду того времени: сшили более 250 нарядов, а еще около тысячи костюмов нашли в прокате. Съемки проходили и в кинопарке «Москино» (площадки «Ковбойский городок» и «Провинциальные города Европы»), и в знаковых точках города — на Котельнической набережной, Пушкинской площади и в телецентре «Останкино».

Сложнейшие съемки в центре города удалось согласовать с помощью Московской кинокомиссии менее чем за месяц. А декорации в кинопарке «Москино» поразили команду своей основательностью и реалистичностью — казалось, будто эти уголки действительно существуют где-то за пределами столицы.

Деньги на кино: как Москва помогает снимать мировые проекты

Москва давно перестала быть просто фоном для кино, она активно помогает съемочным коллективам. В марте 2025 года Правительство Москвы запустило специальный грант для международных проектов: деньги дают российским компаниям, которые работают вместе с зарубежными партнерами.

Программа рибейтов позволяет компенсировать до 45 процентов затрат в Москве, включая визовую и другую административную поддержку. Размер компенсации — до 50 миллионов рублей на один проект. Иностранным кинопроизводителям также помогают в получении туристических и деловых виз, предоставляют скидку до 50 процентов на проживание в отелях и дают возможность использовать съемочную инфраструктуру кинокластера на льготных условиях.

Уже есть первые результаты. В рамках второй Московской международной недели кино было подано две заявки. В этом году начнутся съемки фильма «Битва за Москву. Ташкентская дивизия» — совместного проекта с узбекистанским киноконцерном «Узбекфильм». Кинокартина посвящена подвигу солдат, принимавших участие в битве за Москву. А еще началась работа над российско-индийским фильмом «Смэш» о бадминтонистке. В нем снимется настоящая мировая звезда спорта Пусарла Венката Синдху, двукратный призер Олимпиады.

Так Москва не просто предоставляет площадки для съемок, а становится настоящим хабом для международного кино.