Какое кино нуждается в дополнительной государственной поддержке

Прокат авторских картин, победивших на российских кинофестивалях, может нуждаться в дополнительной государственной поддержке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лауреат премии "Ника", режиссер и продюсер Сергей Члиянц.

"[Систему кинопроката] невозможно поменять, ее можно простимулировать, найти очень интересные инструменты. <…> Например, можно было бы поддерживать в прокате картины, победившие на русских кинофестивалях. Хотя бы именно те, которые заняли призовые места", - сказал он.

Члиянц отметил, что авторское кино вынуждено конкурировать с крупными коммерческими проектами в одних кинотеатрах, за внимание одних зрителей и с участием одних актеров.