Какое кино нуждается в дополнительной государственной поддержке

Режиссер Члиянц призвал поддерживать в прокате победившие на фестивалях картины
Прокат авторских картин, победивших на российских кинофестивалях, может нуждаться в дополнительной государственной поддержке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лауреат премии "Ника", режиссер и продюсер Сергей Члиянц.
"[Систему кинопроката] невозможно поменять, ее можно простимулировать, найти очень интересные инструменты. <…> Например, можно было бы поддерживать в прокате картины, победившие на русских кинофестивалях. Хотя бы именно те, которые заняли призовые места", - сказал он.
Члиянц отметил, что авторское кино вынуждено конкурировать с крупными коммерческими проектами в одних кинотеатрах, за внимание одних зрителей и с участием одних актеров.
"А ведь [авторская] картина, как правило, заканчивается на последние деньги. Затем [кинематографист] выходит на рынок, у него уже нет [денежных средств], а там - крупные франшизы. И что ему делать? В таком случае даже миллион рублей от государства уже был бы в помощь", - заключил режиссер.