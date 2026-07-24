Как столичные улицы стали площадками для съемок сериалов и фильмов

В Москве можно снять сцену в древнерусских палатах утром, а к вечеру — кадры из нулевых. Столичные улицы, а также площадки кинопарка и кинозавода «Москино» — идеальные декорации для любой эпохи. Съемочные группы так точно воссоздают прошлое, что зритель верит: перед ним не киноплощадка, а сама история. За этим правдоподобием — тонкая работа художников, костюмеров, реквизиторов и главное — поддержка города.

Чтобы зритель поверил в эпоху средневековой Руси, мало одних костюмов и реквизита — нужна подлинная атмосфера. Именно поэтому сериал «Князь Андрей» снимали на натурных площадках кинопарка «Москино» — в «Древнерусском городе» и «Палатах князя Андрея».

Архитектурный ансамбль княжеских палат с богато украшенными интерьерами построили специально для этого проекта. Создатели сериала принципиально хотели работать с натурными съемками, а не в павильоне:

«Небо и солнце в кадре должны были быть настоящими», — объясняют они.

Художники-декораторы скрупулезно восстанавливали облик палат по историческим чертежам, повторяя узнаваемые элементы построек того времени. Например, сохранившийся фрагмент башни в Суздале, оставшийся от резиденции Андрея Боголюбского.

По сюжету молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии и решается на бунт, объявляя себя самостоятельным владетелем, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Съемки в кинопарке «Москино» также помогли ученикам с выбором профессии. Ученик медиакласса школы № 1517 Тихон Месевренко поделился своим опытом съемок. Его школу выделили среди нескольких московских учебных заведений для участия в проекте.