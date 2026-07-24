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«Я хотел, чтобы фильм выглядел так»: Зак Креггер — о своём фильме по Resident Evil

Чемпионат.com

Зак Креггер, снявший «Орудия» и «Варвара», рассказал о допущенных им вольностях в фильме Resident Evil. Очевидно, что картина не черпает из игр много, что вызывает недовольство фанатов.

Зак Креггер рассказал о допущенных им вольностях в фильме Resident Evil
© Чемпионат.com

Сам же Креггер просто решил показать фильм так, как его видит он. Многие претензии также были основаны на том, что в ленте есть снег, хотя в Раккун-Сити в играх нам никогда его не показывали. Но режиссёр считает, что сцены со снегом выглядят эффектно.

Я позволил себе вольности, чтобы рассказать историю, которую хотел рассказать, и чтобы фильм выглядел так, как я хотел. Мне кажется, это выглядит чертовски круто — видеть хоррор в снегу.

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Автором проекта выступил режиссёр популярного хоррора «Орудия» Зак Креггер.

Экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировом прокате 18 сентября.