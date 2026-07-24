Составлен рейтинг самых популярных треков советского кино

Вальс Евгения Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" стал самым популярным треком из советских фильмов, обойдя по числу прослушиваний "Прекрасное далеко" и "Ветер перемен". Об этом свидетельствуют данные сервиса "КИОН музыка", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

© Кадр из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

"Первое место рейтинга занял вальс Евгения Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь" (1978) - мелодия, которую критики называют одним из лучших вальсов XX века и которая впоследствии звучала на церемониях открытия Олимпиад в Москве и Сочи. На втором месте - "Прекрасное далеко" в исполнении Большого детского хора, главная тема телефильма "Гостья из будущего" (1985). Тройку лидеров замыкает дуэт "Ветер перемен" Павла Смеяна и Татьяны Ворониной из "Мэри Поппинс, до свидания" (1984)", - говорится в сообщении.

В топ также вошли "На Заречной улице" Николая Рыбникова и "Мохнатый шмель" в исполнении Никиты Михалкова из "Жестокого романса". За ними следуют дуэт "Не вешать нос" из телефильма "Гардемарины, вперед!", "Есть только миг" из "Земли Санникова", а также две песни Юрия Никулина - "Песня про зайцев" из "Бриллиантовой руки" и "Если б я был султан" из "Кавказской пленницы".

Исследование приурочено к 46-й годовщине со дня смерти Владимира Высоцкого. Творчество самого барда в рейтинге представлено "Песней о друге" из "Вертикали" и "Балладой о борьбе", прозвучавшей в фильме "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". Список продолжают "Мне нравится, что вы больны не мной" Аллы Пугачевой из "Иронии судьбы", "Звенит январская вьюга" Нины Бродской из "Ивана Васильевича меняет профессию" и "Нежность" Майи Кристалинской из "Три тополя на Плющихе". Пятнадцатую строчку заняла песня "Бу-ра-тино" из "Приключений Буратино".

Самой популярной такая музыка оказалась среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В пятерку городов также вошли Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.