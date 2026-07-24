Стартовал сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва». Вышла пока одна серия из дести доступных.

Сюжет сериала рассказывает о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис. Спасти мир герою помогут его девушка и друзья.

Главные роли исполнили Кевин Сассмэн («Искусственный разум»), Лорен Лапкус («Миллион мелочей»), Брайан Посен («Скейтбордисты») и другие актёры. Шоураннером проекта выступает соавтор «Теории» Чак Лорри. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.