Начались съемки комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным

Кинокомпании «Место силы» и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте производства фильма «Жил-был пёс». Съёмки ленты займут несколько месяцев, премьера должна состояться в конце 2027 года.

Картина расскажет историю бывшего чемпиона по боксу Евгения, чья жизнь после поражения на Олимпиаде пошла под откос. Лишившись спортивной карьеры, семьи и работы, он начинает видеть Волка из мультфильма «Жил-был пёс» – саркастичного спутника, ставшего воплощением его внутреннего голоса. Именно Волк подталкивает героя к авантюре: инсценировать похищение дочери бывшего начальника, чтобы героически её спасти и вернуть себе прежнюю жизнь. Тщательно продуманный план выходит из-под контроля, ведь восьмилетняя Мира оказывается гораздо сообразительнее своего похитителя.

Режиссёром фильма выступает Степан Гордеев («Волшебный участок»). Главные роли в ленте сыграют Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Никита Кологривый («Слово пацана») и Ульяна Квитовская («Ландыши»).