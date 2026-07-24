Алексей Герман рассказал о своих фильмах и отсутствии метода работы с актерами

На VII Международном кинофестивале "Западные ворота", который стартовал в Пскове, прошла творческая встреча с режиссером Алексеем Германом-младшим.

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Каково было вам, сыну знаменитого режиссера, входить в профессию? - спросили зрители.

Алексей Герман-младший: Быть сыном знаменитого режиссера - лучше, чем расти в детдоме. Это очевидно. Конечно, мне было легче на старте, не буду врать. Да, какое-то количество людей не любили меня. Я от этого сначала сильно мучился, потом меньше мучился, потом мне стало глубоко все равно.

Про что ваши фильмы?

Алексей Герман-младший: Я много про что снимаю. Про искупление, преодоление, карму, поиск счастья. Про одиночество, про то, как избежать его. Про любовь - счастливую, несчастную, про невозможность любви… Иногда мои фильмы вызывают споры. Не всегда они хорошо заканчиваются. Часто герои гибнут. Я пытаюсь снимать то, что мне интересно, что вызывает во мне какие-то эмоции. Это могут быть разные истории. И это попытка ощущать себя со временем, с людьми, со страной, с теми вопросами, которые мы неизбежно задаем на протяжении столетий. Сейчас планирую снять фильм о станции скорой помощи на Крайнем Севере, о медиках.

Какой у вас творческий метод в работе с актерами?

Алексей Герман-младший: Какой у меня творческий метод в работе с актерами? Нет никакого метода. Все давно написано, рассказано до меня. Актер должен понимать, что он делает. Чувствовать сопричастность. И быть органичным. Я вижу, если актер плохо играет, и знаю, как сделать, чтобы сыграл хорошо, - надо показать ему.

К слову

На кинофестивале "Западные ворота" Алексей Герман-младший - председатель жюри международного конкурса.