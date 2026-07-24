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Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»

Чемпионат.com

Уже 12 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.

Объявлено расписание выхода четвертого сезона сериала «Джек Ричер»
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В четвёртый сезон шоу снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 16 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 12 августа
  • 2-я серия 12 августа
  • 3-я серия 12 августа
  • 4-я серия 19 августа
  • 5-я серия 26 августа
  • 6-я серия 2 сентября
  • 7-я серия 9 сентября
  • 8-я серия 16 сентября