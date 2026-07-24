Объявлено расписание выхода четвертого сезона сериала «Джек Ричер»

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»
Уже 12 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Джек Ричер». По сюжету главный герой становится свидетелем самоубийства в метро Нью-Йорка. Он быстро выясняет, что женщина была сотрудницей Пентагона, замешанной в заговоре крупного политика и террористических группировок. Ричер начинает расследование дела вместе с братом погибшей Джейкобом, чтобы найти её пропавшего сына Питера и выбраться из опасной передряги живым.
В четвёртый сезон шоу снова войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 16 сентября.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Джек Ричер»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 12 августа
- 2-я серия 12 августа
- 3-я серия 12 августа
- 4-я серия 19 августа
- 5-я серия 26 августа
- 6-я серия 2 сентября
- 7-я серия 9 сентября
- 8-я серия 16 сентября