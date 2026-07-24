Новая экранизация «Чучела» выйдет в прокат в августе

Новая экранизация повести Владимира Железникова "Чучело" выйдет в российский прокат 27 августа. Главные роли в картине исполнили Кристина Асмус и Кирилл Кяро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

© кадр из фильма "Чучело"

Режиссерами фильма выступили Илья Хотиненко и Владимир Карабанов. По словам Хотиненко, картина сознательно объединяет элементы разных жанров.

"Наш фильм – это такой немного винегрет, смесь различных элементов. Мы работаем с разными фактурами безостановочно, и каждые 3–4 минуты у нас меняется ритм и атмосфера. Это как любопытный аттракцион, который постоянно держит внимание", – поделился режиссер.

Сюжет рассказывает о старшекласснице Ане (Марья Симонова), которая вместе с отцом переезжает из Москвы в небольшой город. В новой школе она влюбляется в самого популярного ученика Мишу Волкова (Максим Карушев). После того как юноша подставляет весь класс, Аня берет вину на себя и становится объектом жестокой травли – как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Героине предстоит пройти через предательство, первую любовь и общественное осуждение.

Кяро сыграл отца Ани, а Асмус – учительницу. Продюсер картины Елена Гликман подчеркнула, что современному зрителю нужно новое "Чучело".

"Это вечная история о первой любви, ее хрупкости и о том, какие шрамы на сердце это чувство может оставить. Однако, помимо романтической части, у нашего фильма есть и другая, пожалуй, более глубокая составляющая – как важно оставаться собой, когда все против тебя. В нашем "Чучеле" много красок – от акварели нежной подростковой влюбленности до черных сумерек психологического триллера о буллинге", – считает Гликман.

Первая экранизация произведения была представлена в 1983 году народным артистом СССР Роланом Быковым. Премьера новой версии состоялась на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге. Ранее фильм показали международной публике на кинофестивале MAMI в Индии, а также на российских смотрах в Челябинске, Туле и Апатитах, где он получил несколько наград.

Производством занималась "Кинокомпания Телесто" при поддержке министерства культуры РФ. Дистрибьютором выступит "Центр кино". Фильм выходит в прокат при поддержке благотворительной организации "Журавлик" и проекта "Травли нет", оказывающих помощь детям, столкнувшимся с буллингом.

Ранее в Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста РФ Карена Шахназарова "Курьер". Режиссером выступил Илья Ермолов, он же вместе со сценаристом Михаилом Зубко написал сценарий. Продюсер проекта – Георгий Малков.

По сюжету после развода родителей 17-летний Иван бросает подготовку к ЕГЭ, уезжает в Москву и становится курьером. Новые заказы открывают ему жизнь разных людей, а знакомство с Катей, выросшей в обеспеченной семье, заставляет по-новому взглянуть на отношения с близкими и представления о будущем.