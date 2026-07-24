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Авторы «Невероятных приключений ДжоДжо» раскрыли, почему аниме выйдет в нескольких частях

Чемпионат.com

Издание AnimeCorne взяло интервью у продюсера седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» Норико Дои. Она раскрыла причины долгого ожидания продолжения сериала.

Авторы «Невероятных приключений ДжоДжо» раскрыли секрет аниме
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По словам продюсера, авторы хотели максимально реалистично показать турнирные скачки, которые происходят по сюжету аниме. Потому пришлось разделить перезапуск на несколько частей, чтобы создатели успели доработать анимацию.

Во-первых, это очень сложное в производстве аниме. Скачки, в частности, должны выглядеть очень реалистично, а это невероятно сложно. Это требует невероятного количества работы. Нам нужна не только действительно хорошая игра актёров, но и реалистичность происходящего. Оригинальная манга довольно длинная, поэтому мы не можем заставлять наших аниматоров и персонал делать всё непрерывно. Вот почему мы решили разделить сериал на части.

Первый эпизод перезапуска «Невероятных приключений ДжоДжо» вышел 19 марта на Netflix. События сериала разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн. Продолжение перезапуска стартует 25 сентября.