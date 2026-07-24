Авторы «Невероятных приключений ДжоДжо» раскрыли секрет аниме

Издание AnimeCorne взяло интервью у продюсера седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» Норико Дои. Она раскрыла причины долгого ожидания продолжения сериала.

По словам продюсера, авторы хотели максимально реалистично показать турнирные скачки, которые происходят по сюжету аниме. Потому пришлось разделить перезапуск на несколько частей, чтобы создатели успели доработать анимацию.

Во-первых, это очень сложное в производстве аниме. Скачки, в частности, должны выглядеть очень реалистично, а это невероятно сложно. Это требует невероятного количества работы. Нам нужна не только действительно хорошая игра актёров, но и реалистичность происходящего. Оригинальная манга довольно длинная, поэтому мы не можем заставлять наших аниматоров и персонал делать всё непрерывно. Вот почему мы решили разделить сериал на части.

Первый эпизод перезапуска «Невероятных приключений ДжоДжо» вышел 19 марта на Netflix. События сериала разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн. Продолжение перезапуска стартует 25 сентября.