Появился финальный трейлер «На краю Оук-стрит» с Хэтэуэй и МакГрегором

Компания Warner Bros. представила новый трейлер фильма "На краю Оук-стрит" (или "В конце Дубовой улицы" / The End of Oak Street), главные роли в котором исполнили обладательница премии "Оскар" Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada", "Дневник принцессы", "Интерстеллар") и лауреат "Золотого глобуса" Юэн МакГрегор ("На игле", "Оби-Ван Кеноби", "Фарго").

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В центре сюжета семья Платт, которая после загадочной ночной грозы перемещается из 1980-х годов в эпоху динозавров. Теперь героям предстоит не только выжить, но и отыскать путь домой.

В интервью изданию Entertainment Weekly режиссер Дэвид Роберт Митчелл ("Оно приходит за тобой", "Под Сильвер-Лэйк") рассказал, что идея картины пришла к нему во время обычной прогулки по своему району в Мичигане. Он увидел гараж и мусорные баки и подумал, что было бы очень интересно, если бы там оказался динозавр. Такое сочетание обычного пригорода и фантастики показалось ему идеальным, поэтому он сразу взялся за написание сценария.

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Роли в фильме исполнили Пи Джей Бирн ("Волк с Уолл-стрит", "Призраки"), Мейси Стелла ("Нэшвилл"), Кристиан Конвери ("Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"), Крис Кой ("Ходячие мертвецы") и другие.

Мировая премьера состоится 14 августа.