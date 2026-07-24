Объявлена дата выхода биографического фильма о рэпере Снупе Догге

Студия Universal Pictures объявила дату выхода фильма, посвященного знаменитому американскому рэперу Снупу Доггу (настоящее имя - Келвин Бродус-младший). Премьера байопика под названием "Снуп" (Snoop) состоится 6 августа 2027 года.

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В центре сюжета начало сотрудничества исполнителя с лейблом Death Row Records и запись его дебютного альбома Doggystyle (1993), ставшего настоящим музыкальным прорывом. В картине прозвучат известные треки артиста, среди которых Drop It Like It's Hot, Gin and Juice, What's My Name и Nuthin' but a "G" Thang.

Проект получит "взрослый" рейтинг R. Сам Догг в шутку посоветовал зрителям получить разрешение у своих родителей перед просмотром.

Режиссером назначен Крэйг Брюэр ("Меня зовут Долемайт", "Суета и движение", "Поездка в Америку 2"), он же переработал сценарий, который изначально написал Джо Роберт Коул ("Американская история преступлений").

Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс ("Внешние отмели"), продюсерами выступят президент Death Row Pictures Сара Ремейкер ("Андердоги"), Брайан Грейзер ("Игры разума") из Imagine Entertainment и сам музыкант.

Снуп Догг считается одним из самых успешных рэп-исполнителей в истории - он продал более 23 миллионов копий своих альбомов в США и 35 миллионов по всему миру. Награды артиста включают American Music Awards и премию "Эмми Прайм-Тайм", 17 раз он был номинирован на "Грэмми". Фильмография Догга насчитывает порядка 80 проектов.

Биографические фильмы о знаменитостях становятся все более успешными. Например, "Майкл" (Michael), в котором рассказывается о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона, собрал в России два миллиарда рублей, а в мире - более миллиарда долларов, став самым кассовым байопиком в истории.