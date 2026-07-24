Сериал «Гарри Поттер» внезапно получил рейтинг «14+»

Предстоящий сериал «Гарри Поттер» получил официальный возрастной рейтинг на стриминговом сервисе HBO Max. Шоу относится к категории TV-14 — это значит, что проект не рекомендуется смотреть детям младше 14 лет.

Таким образом, проект получил более высокий возрастной рейтинг, чем первый фильм серии 2001 года «Гарри Поттер и Философский камень». Картине в момент выхода присвоили категорию PG — то есть её рекомендовано смотреть детям в присутствии родителей. Судя по рейтингу, будущий сериал будет гораздо мрачнее, чем предыдущие экранизации.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» состоится 26 декабря. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью. Проект вновь расскажет историю Мальчика со шрамом, но в формате семи сезонов. Сериал, как и оригинальные фильмы, основан на произведениях Джоан Роулинг.