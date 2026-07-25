Страшнее вымысла: топ-7 кинопроектов о реальных маньяках

Истории серийных убийц всегда привлекали внимание кинематографистов. В российском и зарубежном кино накопилось немало проектов, которые берут за основу реальные истории о маньяках, их жертвах и следователях, пытавшихся поймать убийц. Топ-7 ярких фильмов и сериалов, снятых по мотивам преступлений известных маньяков, — в материале «Вечерней Москвы».

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«Мосгаз»

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Сериал «Мосгаз» стал настоящим хитом и во многом проложил дорогу для последующих российских проектов о маньяках, таких как «Чикатило» и «Фишер». В основе сюжета — реальные события 1962 года, когда Москву захлестнула волна страха из-за появления первого в истории СССР серийного убийцы.

Прототипом главного злодея стал Владимир Ионесян. Свое прозвище «Мосгаз» он получил за излюбленный способ проникать в квартиры: маньяк представлялся работником газовой службы, после чего доверчивые граждане сами впускали его в дом. Сюжет сериала начинается с убийства 12-летнего мальчика, который услышал слово «Мосгаз» и впустил «техника-смотрителя» в свою квартиру. Вскоре следуют еще два убийства — пенсионерки и ее дочери. Полковник МУРа Иван Черкасов (Андрей Смоляков) берется за расследование, хотя до этого московская милиция не имела никакого опыта в раскрытии серийных преступлений.

«Фишер»

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Сериал «Фишер» с Иваном Янковским, Александрой Бортич и Александром Яценко стал одним из самых обсуждаемых российских детективных проектов последних лет. При этом авторы подчеркивают в начале каждой серии, что это художественный фильм, а не документальная хроника.

Прототипом маньяка стал Сергей Головкин, который считается последним расстрелянным серийным убийцей в истории России — казнь состоялась в 1996 году. Он убил 11 детей в возрасте от 10 до 16 лет в Одинцовском районе Подмосковья в период с 1986 по 1992 год. Головкин был садистом, педофилом, каннибалом и зоосадистом.

Прототипами главных героев стали реальные следователи Генеральной прокуратуры. Следственно-оперативную группу по делу Фишера возглавлял Евгений Бакин (в сериале — Евгений Боков, которого сыграл Иван Янковский), а помогал ему Валерий Костарев (образ Валерия Козырева воплотил Александр Яценко).

Второй сезон сериала — «Фишер. Затмение» — вышел в 2025 году. Его прототипом стал другой реальный маньяк — Леван Ароян, которого называли «кубанским Чикатило». Он убивал девушек и молодых женщин в Краснодаре и его окрестностях в 1996–2002 годах.

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Фильм Дэвида Финчера «Зодиак» — один из самых известных и культовых проектов о маньяках, основанных на реальных событиях. В центре сюжета — расследование преступлений серийного убийцы, который держал в страхе Сан-Франциско и его окрестности на стыке 1960–1970-х годов. Маньяк, называвший себя «Зодиаком», убивал людей и присылал подробные письма с отчетами в редакции местных газет, писал специальным шифром и издевался над полицией.

Главная особенность этой истории — маньяка так и не поймали. Фильм показывает, как беспокойство и страх заставили убийцу воспользоваться своими жертвами под влиянием событий 70-х годов. К расследованию подключаются не только полицейские, но и журналисты, и карикатурист Роберт Грейсмит. В фильме снялись Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший.

«Однажды в Голливуде»

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В основе картины лежат реальные события: 9 августа 1969 года члены банды Чарльза Мэнсона зверски убили актрису Шэрон Тейт, жену режиссера Романа Полански. Это убийство стало одним из самых громких преступлений XX века.

Однако Тарантино пошел дальше простой экранизации. В его фильме эти события получают совершенно другую развязку. Фильм стал своего рода данью уважения Шэрон Тейт и одновременно переосмыслением той мрачной страницы голливудской истории.

«Монстр: История Джеффри Дамера»

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Сериал Райана Мерфи «Монстр: История Джеффри Дамера» рассказывает о жизни и преступлениях американского маньяка, который в период с 1978 по 1991 год убил и расчленил 17 молодых людей и мальчиков. Сериал основан на интервью, записанных с Дамером после его ареста в 1991 году, а также на документах и показаниях свидетелей. Важная особенность проекта — повествование строится не вокруг расследования, а вокруг жизни самого убийцы.

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В 1999 году зрителям была представлена картина Спайка Ли «Кровавое лето Сэма». В основу сюжета легла подлинная история Дэвида Берковица — серийного убийцы по прозвищу Сын Сэма, наводившего ужас на Нью-Йорк в 1970-е. Маньяк стал настоящим феноменом: он средь бела дня хладнокровно расстреливал случайных прохожих и, казалось, совершенно не боялся возмездия, а мотивы его преступлений и логика отбора жертв оставались размытыми.

Лента Спайка Ли концентрируется не только на злодеяниях убийцы, но и на гнетущей обстановке страха, парализовавшей Нью-Йорк в период его деяний. Картина была тепло встречена публикой и критиками, которые отметили мощную режиссерскую работу и скрупулезно проработанный сценарий.

«Чикатило»

© Вечерняя Москва

Ростовская область, 1980-е годы. Годами в регионе орудует неуловимый убийца, жертвами которого становятся дети, подростки и молодые девушки. Группа следователей и психолог восстанавливают цепочку улик и с ужасом осознают, что за чередой зверских преступлений скрывается заурядный советский гражданин — Андрей Чикатило.

В основу сериала лег самый резонансный эпизод в отечественной криминальной истории. При этом оглушительный успех проекту принесла не только зловещая харизма маньяка, но и продюсерский ход: имя актера, воплотившего образ Чикатило, держалось в тайне вплоть до премьерного показа, пока не выяснилось, что убийцу сыграл Дмитрий Нагиев. На волне зрительского интереса создатели выпустили прямое продолжение об ангарском маньяке, а позже развили формат в антологию, посвященную другим российским серийным убийцам.

Кроме того, 3 сентября в российских кинотеатрах состоится премьера триллера «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».