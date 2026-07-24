Вышел тизер сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Компания Amazon раскрыла дату премьеры сериала «Бегущий по лезвию 2099». Проект по культовой вселенной Ридли Скотта стартует 25 ноября на стриминговом сервисе Prime Video. Авторы также представили тизер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/dbbaf4a9122218a2d31deda946d6478c"/>

Сюжет проекта развернётся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали «гражданами второго сорта». В центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, жизнь которой подходит к концу.

Главные роли в «Бегущем по лезвию 2099» сыграли Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Шоураннером проекта выступила Силка Луиза — сценаристка проекта по видеоигровой серии Halo. Изначально сериал должен был выйти в 2025 году, но его производство перенесли из-за забастовки сценаристов.