Вышел большой трейлер сериала «Фонари»

Компания HBO представила полноценный трейлер сериала «Фонари». Супергеройское шоу в духе «Настоящего детектива» стартует уже 17 августа в сервисе HBO Max.

Шоу расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Действие сериала развернётся в двух временных линиях, а сам проект по духу будет напоминать первый сезон «Настоящего детектива».

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Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»). Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Дэймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).